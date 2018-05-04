Shenzhen Phoenix - Shanghai Shenhua maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shenzhen Phoenix ile Shanghai Shenhua, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Shenzhen Phoenix 12 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Shanghai Shenhua 14 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shanghai Shenhua, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 265 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shenzhen Phoenix kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Shanghai Shenhua sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Shenzhen Phoenix son hafta oynanan Chongqing Lifan maçında 0-2 kazandı.

Shanghai Shenhua, Liaoning Hongyun karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Shenzhen Phoenix, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Shenzhen Phoenix, kendi sahasında 6 gol attı, 11 gol yedi.

Shanghai Shenhua, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shanghai Shenhua 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.