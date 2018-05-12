Shenzhen Ruby - Meizhou Kejia rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Shenzhen Ruby, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Meizhou Kejia takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. Maç öncesi Shenzhen Ruby 16 puanla 5. sırada, Meizhou Kejia 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Shenzhen Ruby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Meizhou Kejia, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Shenzhen Ruby kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Meizhou Kejia kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shenzhen Ruby son hafta oynanan Nanchang Bayi maçında 0-0 berabere kaldı.

Meizhou Kejia, Qingdao Hainiu karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shenzhen Ruby, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Meizhou Kejia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Meizhou Kejia, 4 gol atarken 7 gol yedi.