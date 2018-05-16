Shenzhen Ruby - Shanxi Jiayi rakamlar

Shenzhen Ruby ve Shanxi Jiayi, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. Shenzhen Ruby 19 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Shanxi Jiayi 9 puanda ve 14. sırada. Shenzhen Ruby son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Shanxi Jiayi son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 496 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shenzhen Ruby kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shanxi Jiayi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shenzhen Ruby son hafta oynanan Nanchang Bayi maçında 0-0 berabere kaldı.

Shanxi Jiayi ise Hubei Huakaier karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shenzhen Ruby, 13 gol attı ve 7 gol yedi.

Shanxi Jiayi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Shanxi Jiayi, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.