İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, ücret eşitliği için sanat camiasına örnek bir hareket yaptı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 41 yaşındaki BAFTA ödüllü aktör, “Kadın arkadaşımla denk ücret almıyorsam filmde rol almayacağım” açıklamasında bulundu.

Sherlock Holmes, Star Trek, Doctor Strange gibi yapımlardan da tanıdığımız Cumberbatch, “Ücret eşitliği feminizmin dayandığı temel ilkeler arasında.

Bütçeye bakın ve aktrislerin ne kadar aldığını öğrenin, eğer denk değilse filmde rol almayın” diyerek erkek meslektaşlarına da tavsiyede bulundu.

Son yapımlarında prodüktörlük görevini de üstlenen Cumberbatch, “Ortağım Adam Ackland ile birlikte bir şirket kurduk ancak şirketimizdeki tek erkek bizleriz.

Gelecek projemiz de bir kadın hikâyesini, anneliği kadınların gözlerinden anlatmak” diye konuştu.

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