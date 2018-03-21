Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, alkolik ve istismarcı bir baba ile oğlunun ilişkisinin irdeleneceği filmde aktörün kendi yaşamından kesitler de yer alacak.



Kendisinin de alkol bağımlılığı bulunan ve bu sebeple defalarca rehabilitasyona yatan LaBeouf’un babası Jeffrey LaBeouf (63), 1981 yılında tecavüz suçundan 2 yıl hapis yatmıştı.

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