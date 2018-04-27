Shimizu - Kashiwa düellosu

Japonya J1 Lig maçında Shimizu ile Kashiwa, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. 12 puanlı Shimizu 11. sırada bulunuyor, Kashiwa 14 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Shimizu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kashiwa, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 230 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shimizu kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Kashiwa sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Shimizu önceki hafta Kobe mücadelesinde 1-3 kazandı.

Kashiwa ise Hiroshima karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Shimizu, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 4 gol yedi.

Kashiwa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Kashiwa, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.