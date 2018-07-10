Shimizu - Kofu maçı ne zaman?

Shimizu ve Kofu, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Shimizu son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kofu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 531 kodlu maçı oynayanlar; Shimizu galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Kofu galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Shimizu son haftadaki Consadole Sapporo müsabasında 0-3 kazandı.

Kofu ise Iwata maçında 0-1 yenildi.