Shimizu - Shonan Bellmare rakamlar

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Shimizu, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Shonan Bellmare takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 08:00. Shimizu 15 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Shonan Bellmare 15 puanda ve 13. sırada. Shimizu, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shonan Bellmare, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 169 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shimizu kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Shonan Bellmare sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Shimizu son hafta oynanan Hiroshima maçında 1-5 yenildi.

Shonan Bellmare ise Yokohama FM karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Shimizu, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Shonan Bellmare ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shonan Bellmare, 7 gol atarken 9 gol yedi.