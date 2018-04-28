Shinnik - Spartak Moscow II maç önü

Shinnik ve Spartak Moscow II, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Shinnik 48 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Spartak Moscow II 38 puanda ve 13. sırada. Shinnik son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Spartak Moscow II, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 293. İddaa'da Shinnik kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Spartak Moscow II kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shinnik son hafta oynanan Spartak Moscow II maçında 1-2 kazandı.

Spartak Moscow II ise Shinnik maçında 1-2 yenildi.

Shinnik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Shinnik, kendi sahasında 21 gol attı, 16 gol yedi.

Spartak Moscow II, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Spartak Moscow II 24 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.