Shinnik - Yenisey maç önü

Rusya FNL maçında Shinnik ile Yenisey, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Shinnik 52 puanla 8. sırada, Yenisey 77 puanla 3. sırada bulunuyor. Shinnik son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Yenisey, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 456. İddaa'da Shinnik kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Yenisey kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shinnik son hafta oynanan Baltika Kaliningrad maçında 0-1 yenildi.

Yenisey, Neftekhimik karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Shinnik, 22 gol attı ve 16 gol yedi.

Yenisey ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yenisey, 28 gol atarken 18 gol yedi.