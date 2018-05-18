Shonan Bellmare - Iwata rakamlar

Shonan Bellmare ve Iwata, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 15 puanlı Shonan Bellmare 14. sırada bulunuyor, Iwata 21 puana sahip ve 6. sırada. Shonan Bellmare, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Iwata, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 188. İddaa'da Shonan Bellmare kazanır 2.90, berabere biter 2.90, Iwata kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Shonan Bellmare son haftadaki Iwata müsabasında 1-0 kazandı.

Iwata, Shonan Bellmare karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Shonan Bellmare, 7 gol attı ve 9 gol yedi.

Iwata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Iwata, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.