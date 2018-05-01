Shonan Bellmare - Kashiwa maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Shonan Bellmare, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Kashiwa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Shonan Bellmare 15 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Kashiwa 14 puanda ve 11. sırada. Shonan Bellmare, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kashiwa, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 446 kodlu maçı oynayanlar; Shonan Bellmare galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.10, Kashiwa galibiyet oranı 1.70. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Shonan Bellmare son hafta oynanan Nagoya maçında 1-3 kazandı.

Kashiwa ise Fukuoka karşılaşmasında 0-4 kazandı.

Shonan Bellmare, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Kashiwa, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kashiwa 5 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.