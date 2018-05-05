Shonan Bellmare - Sendai maçı heyecanı

Shonan Bellmare ve Sendai, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. Maç öncesi Shonan Bellmare 15 puanla 12. sırada, Sendai 16 puanla 9. sırada bulunuyor. Shonan Bellmare, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sendai son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 427 kodlu maçı oynayanlar; Shonan Bellmare galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Sendai galibiyet oranı 2.30. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Shonan Bellmare önceki hafta Iwata mücadelesinde 1-0 kazandı.

Sendai, Kofu karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Shonan Bellmare, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Shonan Bellmare, kendi sahasında 6 gol attı, 6 gol yedi.

Sendai, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sendai, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.