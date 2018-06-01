Shonan Bellmare - Sendai rakamlar

Shonan Bellmare ve Sendai, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya Lig Kupası Play Off maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Shonan Bellmare son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sendai, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 198. İddaa'da Shonan Bellmare kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Sendai kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Shonan Bellmare son hafta oynanan Iwata maçında 1-0 kazandı.

Sendai, Kashima karşılaşmaında 1-2 kazandı.