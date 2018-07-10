Shonan Bellmare - V-Varen Nagasaki düellosu

Shonan Bellmare ve V-Varen Nagasaki, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Ev sahibi Shonan Bellmare, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. V-Varen Nagasaki, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 532 kodlu maçı oynayanlar; Shonan Bellmare galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, V-Varen Nagasaki galibiyet oranı 2.90. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Shonan Bellmare son haftadaki V-Varen Nagasaki müsabasında 2-0 kazandı.

V-Varen Nagasaki ise Shonan Bellmare karşılaşmasında 2-0 yenildi.