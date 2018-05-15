Shonan Bellmare - V-Varen Nagasaki karşılaşma önü

Japonya Lig Kupası Grup D maçında Shonan Bellmare ile V-Varen Nagasaki, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Shonan Bellmare 7 puanla 3. sırada, V-Varen Nagasaki 7 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shonan Bellmare, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. V-Varen Nagasaki, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 440 kodlu maçı oynayanlar; Shonan Bellmare galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, V-Varen Nagasaki galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Shonan Bellmare son hafta oynanan Kawasaki maçında 1-1 berabere kaldı.

V-Varen Nagasaki, Sagan Tosu karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shonan Bellmare, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

V-Varen Nagasaki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. V-Varen Nagasaki, 3 gol atarken 4 gol yedi.