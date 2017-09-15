Show TV Canlı - Show TV gündüz yayın akışı

Kendinizi sağlıklı ve zinde hissetmeniz için son teknoloji tıbbi olanaklar ve uzman doktorlarla birlikte sağlık sorunlarına çözüm aranan "Zahide Yetiş'le” saat 09.30’da...

Kendinizi neşeli, maharetli hissetmeniz için sofraları ziyafete dönüştürecek lezzetlerden, çay sohbetlerini şenlendirecek tariflere, sürpriz konuklarla birlikte Anadolu mutfağının eşsiz tatlarının ekrana geldiği Pelin Karahan’la Nefis Tarifiler saat 12.00’de…

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Kendinizi misafirperver hissetmeniz için şahane gelinlerin kıyasıya yarıştığı, marifetlerini sergilediği Gelin Evi saat 13.00’te...

Kendinizi aydınlatıcı ve araştırmacı hissetmeniz için Türkiye’nin en güvenilir ismi Seda Sayan ve ekranların sevilen yüzü Uğur Arslan’ın sunumuyla ekrana gelen “Artık Susma” saat 15.00’te Show TV’de sizleri bekliyor!

Gündüzleri kendinizi neşeli, zinde, maharetli, sağlıklı, heyecanlı, misafirperver, aydınlatıcı, araştırmacı, hareketli ve coşkulu hissediyorsanız Show TV’desiniz demektir!

İşte Show TV’nin Gündüz Kuşağı Tanıtımı!

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