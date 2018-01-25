SHOW TV yayın akışı bugün (25 Ocak) en çok merak edilen konulardan oldu. SHOW TV'de bugün Seda Sayan'la programı ekranlara gelecek. Seda Sayan'ın bugünki konuğu Nihat Doğan olacak. SHOW TV'de ayrıca bu akşam Yuvamdaki Düşman dizisi de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 25 Ocak SHOW TV yayın akışı ve canlı yayını.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI - 25 OCAK 2018

07.30 Çocuktan Al Haberi (Tekrar)

09.00 Zahide Yetiş'le Canlı

12.00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler (Yeni Bölüm)

13.00 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15.00 Seda Sayan'la (Canlı Yayında)

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Yuvamdaki Düşman (Yeni)

22.15 Yuvamdaki Düşman (Tekrar)

00.30 Kutsal Damacana Dracoola

02.00 Seda Sayan'la (Tekrar)

04.15 Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)

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