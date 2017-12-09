Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan Yuvamdaki Düşman'ın başrollerinde Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin ve Aslı Tandoğan yer alacak.



Yuvamdaki Düşman; çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak? Yuvamdaki Düşman psikolojik gerilim hikayesiyle izleyicileri ekrana bağlayacak.



Düş Gezginleri’nin yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman’ın oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan, Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Rıza Akın ve Sultan Köroğlu Kılıç gibi güçlü isimler yer alıyor.

Yuvamdaki Düşman