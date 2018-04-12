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YUSUF ÇİM: Bu iş benim için çok farklı

Dizide Can karakterini canlandıran erkek başrol oyuncu Yusuf Çim, rolüne nasıl hazırlandığını ve setteki ortamı şu sözlerle anlattı: “Ortaks Yapım çalışanlarıyla birlikte, çekimlere başlamadan önce karakterimi tanımak için bayağı vaktim oldu. Bu iş benim için diğerlerinden çok farklı. Özellikle Ali Sürmeli ve Arsen Gürzap’la çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.”