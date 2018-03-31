Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Servet”in ikinci tanıtımı yayınlandı. Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.

İşte “Servet”in 1. bölüm tanıtımı!

Servet yakında Show TV’de başlıyor!

“BABAM EN BÜYÜK SERVETİNİ İSMİNİ BİLE BİLMEDİĞİ BİR KIZA BIRAKMIŞ!”

Tanıtımlarıyla merak uyandıran Servet’in ikinci tanıtımı da yayınlandı. Belkıs Fettah’ın (Arsen Gürzap) “Fettahların bu ülkede açamayacakları kasa yoktur!” sözleri dikkat çekerken, Kudret Fettah’ın (Ali Sürmeli) yazdığı vasiyet merak uyandırıyor. Kudret Fettah’ın oğlu Yener Fettah’ın (Kanbolat Görkem Arslan) “Babam en büyük servetini ismini bile bilmediği bir kıza bırakmış!” sözleriyle öfkesine hakim olmadığı tanıtımda, Kudret Fettah’ın şirketin tüm yetkilerini verdiği Can Yiğit (Yusuf Çim) ile Ferah Feza’nın (Bahar Şahin) yollarının nasıl kesişeceği heyecanla bekleniyor.