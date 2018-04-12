Show TV’de bu akşam ekran yolculuğuna başlayacak olan Servet dizisinin ikinci afişi de yayınlandı. Güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin afişleri büyük beğeni topladı. Can Yiğit (Yusuf Çim) ve Ferah Feza’nın (Bahar Şahin) paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kaldıkları aşk hikayelerinin konu olacağı Servet’te büyük düşmanlıklar, birbirlerinden nefret eden aileler, insanların güç ve para için yaptıkları kötülükler de ortaya çıkacak.

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.

Servet bu akşam saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!