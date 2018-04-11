Yarın akşam Show TV’de ilk bölümüyle ekrana gelecek Servet dizisinin afişi görücüye çıktı. Usta oyuncu kadrosunun dikkat çektiği dizinin afişi de büyük beğeni topladı. Can Yiğit (Yusuf Çim) ve Ferah Feza’nın (Bahar Şahin) paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kaldıkları aşk hikayelerinin konu olacağı Servet, güçlü senaryosuyla adından söz ettireceğe benziyor.

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.

Servet yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!