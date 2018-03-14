Yakında Show TV’de izleyicisi ile buluşacak olan, yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği Servet dizisinin çekimleri Adana’da başladı. Güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla adından söz ettirecek diziden ilk kareler de geldi. Can Yiğit ( Yusuf Çim) ve Ferah Feza’nın (Bahar Şahin) paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kaldıkları aşk hikayelerinin konu olacağı Servet, ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
“İYİ Kİ BU PROJEDEYİM!
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrol oyuncularından Yusuf Çim, “Çok yakında Show TV’de yayınlanacak olan Servet dizisinde Can karakterini canlandıracağım. Bu işe başlamadan önce Ortaks Yapım’la birlikte karakterimi tanıyacak ve çalışacak bayağı bir vaktim oldu. Bu yüzden bu iş benim için diğerlerinden çok farklı. Özellikle Ali Sürmeli ve Arsen Gürzap’la çalışma fırsatı da bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her ikisi de çok deneyimli ve benim hayran olduğum oyuncular. Birbirinden yetenekli samimi oyuncu kadromuzla, ekibimizle ve güçlü bir senaryo ile beraber bu yola çıktık. Umarım seyirci tarafından da dizimiz çok sevilir!” sözleriyle heyecanını dile getirirken, dizinin bir diğer başrolü sempatik oyuncu Bahar Şahin ise “Yapım, ekip ve oyuncu kadrosu ile çok güzel bir işin içerisindeyim. O yüzden çok heyecanlıyım. Sete giderken büyük bir heyecan ile gidiyorum. Güzel bir ekiple güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Umarım yayına da ekrana da bu şekilde geçer. İyi ki bu projedeyim diyorum!” dedi.
Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.
Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.
“Servet” yakında Show TV’de başlıyor!
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