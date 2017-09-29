SHOW TV'nin yeni dizisi 'Yüz Yüze'den ilk kareler

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SELİHA VE CİHANGİR’İN HİKAYESİ HERKESİ EKRAN BAŞINA KİLİTLEYECEK!



Kanatları kırık, yaralı iki melek… Seliha ve Cihangir... İkisinin de dışında kırılmaz birer kabuk. Ve suçlu bir dünya.. Cihangir ve Seliha bu dünyanın tamamen zıt kutuplarında dururken hayat onları bir araya getirecektir.