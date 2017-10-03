SHOW TV yeni sezon fragmanı yayınlandı! SHOW TV'de hangi diziler ve programlar var?

Fark yaratan dizileri ve eğlenceli yapımlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Show TV, yeni yayın dönemi tanıtım filmini yayınladı. Yılın en popüler parçalarından Imagine Dragons’un “Believer” şarkısının renk kattığı filmde sıra dışı bir teknik kullanıldı.

Tasarımıyla fark yaratan, motion grafik kullanılarak hazırlanan tanıtım filmiyle macera, aşk, komedi dolu dikkat çekici projeler izleyiciyle buluştu. Merakla beklenen, etkili ve farklı tekniğiyle göz dolduran tanıtım filmi için titiz bir hazırlık süreci gerçekleştirildi. Özel fotoğraf çekimleri Show TV'nin güçlü kadrosunu bir araya getirdi ve ortaya çok farklı kareler çıktı. Fotoğrafların çizimle hayat bulduğu, bir ilke imza atan tanıtım filmi izleyenlerden tam not aldı.

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, yaz ekranında izleyiciyle buluşan Ali Asaf ve Eylül’ün hikayesinin ekrana geldiği Kalp Atışı, Bozokların eğlenceli maceralarının renk kattığı Yeni Gelin tüm eğlencesiyle ekrana gelmeye devam ederken, yeni nesil gençliği ve onların aileleriyle olan hikayesini eğlenceli bir dille ekrana getirmeye hazırlanan Klavye Delikanlıları, düşman olduklarını bilmeden birbirlerinin yaralarını saracak olan Cihangir ve Seliha’nın hikayesi Yüz Yüze ile nefes kesen senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla Çukur yeni sezonda adından söz ettirecek. Yeni sezonda hafta içi her gün, son teknoloji tıbbi olanaklar ve uzman doktorlarla birlikte sağlık sorunlarına çözüm aranan Zahide Yetiş'le, sofraları ziyafete dönüştürecek lezzetlerden, çay sohbetlerini şenlendirecek tariflere, sürpriz konuklarla birlikte Anadolu mutfağının eşsiz tatlarının ekrana geldiği Pelin Karahan’la Nefis Tarifler, şahane gelinlerin kıyasıya yarıştığı, marifetlerini sergilediği Gelin Evi ve Türkiye’nin en güvenilir ismi Seda Sayan ve ekranların sevilen yüzü Uğur Arslan’ın sunumuyla ekrana gelen Artık Susma...





SHOW TV'de yeni sezonda hangi diziler ve programlar var?









































SHOW TV'de yeni sezonda hangi diziler ve programlar var?

Haftasonu ekranları şenlendiren, çocukların inanılmaz eğlenceli ve müthiş hayal dünyasının keşfedildiği Çocuktan Al Haberi, sağlıkla ilgili tüm sorunların ekrana geldiği Kendine İyi Bak, Anadolu'nun; damakları bayram ettiren geleneksel lezzetleriyle tanıştıran Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu, hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve röportajlarla Cumartesi-Pazar Sürprizi… Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutan Show Ana Haber, uzman muhabir kadrosu ve Show Haber’in deneyimli ekibiyle hazırlanan haberlerin ekrana geldiği Gece Hattı, Show TV’de sizleri bekliyor.

show tv

SHOW TV yeni sezon fragmanı

SHOW TV fragmanı

SHOW TV yeni sezon tanıtımı

SHOW TV dizileri

SHOW TV programları