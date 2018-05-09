HT Magazin'de yer alan habere göre, Özge Ulusoy’un sunuculuğunda düzenlenen törende, ‘Yeni Gelin’ Yılın Komedi Dizisi seçildi. Dizinin başrol oyuncularından Jessica May, törende şıklığıyla göz kamaştırdı.



Ömür Sabuncuoğlu ise ‘Pazar Sürprizi’nde yayınlanan Ajda Pekkan röportajıyla ‘Yılın En İyi Röportajı’ ödülüne layık görüldü.

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