Shrewsbury Town - Charlton Athletic maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig Yükselme Play Off Yarı Final maçında Shrewsbury Town ile Charlton Athletic, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:15. Ev sahibi Shrewsbury Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Charlton Athletic son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 527 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shrewsbury Town kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Charlton Athletic sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shrewsbury Town son hafta oynanan Milton Keynes Dons maçında 0-1 yenildi.

Charlton Athletic ise Rochdale maçında 1-0 yenildi.