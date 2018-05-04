Shrewsbury Town - Milton Keynes Dons maçı istatistikleri

Shrewsbury Town ve Milton Keynes Dons, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. Shrewsbury Town 87 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Milton Keynes Dons 42 puanda ve 23. sırada. Shrewsbury Town son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Milton Keynes Dons, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 378. İddaa'da Shrewsbury Town kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Milton Keynes Dons kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Shrewsbury Town son hafta oynanan Fleetwood maçında 0-1 yenildi.

Milton Keynes Dons, Chesterfield karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Shrewsbury Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Shrewsbury Town, kendi sahasında 32 gol attı, 16 gol yedi.

Milton Keynes Dons, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 14 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Milton Keynes Dons 18 kez gol sevinci yaşadı, 39 kez topu ağlarında gördü.