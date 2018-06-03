İngiltere’de Sian Williams isimli bir kadın 200 milyonda bir görülen tek yumurta üçüzlerini doğurdu. Anne Sian Williams (31) ve baba Aaron Palfrey (26), bebekleri Jorgie, Belle ve Olivia’yı geçen yıl mayıs ayında kucaklarına almıştı.

The Sun gazetesinin haberien göre; Sian Williams, "Bir bebek sahibi olacağım için çok heyecanlıydım ancak taramada doktor üç kalp atışı olduğunu söyledi. Küçük bir yumurta üç mucize yarattı. Doktorlar bize bebeklerin aynı olduklarını ve bunun doğurganlık ilacı kullanmadan gerçekleşme olasılığının 200 milyonda bir olduğunu söyledi" dedi.

Onlara sahip olmanın eşsiz bir duygu olduğunu söyleyen Williams ve Palfrey çifti, tamamen aynı olan tek yumurta üçüzlerini ayırmak için ilginç bir yöntem bulmuş. Çocukların karışmasını önlemek için her birinin ayak baş parmağına farklı renk oje sürüyorlar.

Buna göre; Jorgie bebeğin oje rengi mor, Belle'nin pembe, Olivia'nınki ise sarı...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER