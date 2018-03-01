Sianji Residence Bodrum'da satışta

Yüzde 20’ye varan cazip indirim kampanyalarının devam ettiği projede, villa sahipleri isterlerse evlerini Sianji Group’a yüzde 8 euro bazlı kira garantisiyle yada diğer kiralama ve işletme seçenekleri mevcut.Böylece, yatırımcılar kışın Bodrum’a gelmediklerinde dahi kullanmadıkları evlerinden para kazanabilecekler.



Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, “Tamamı deniz veya havuz manzaralı 2+1 ve 3+1 residence ya da dubleks villa olarak tasarlandı. Residence ve villaların büyüklükleri 101 m2 ila 260 m2 arasında değişiyor. Tüm villarımızda kartlı kapı sistemi, tam ankastre beyaz eşyalar, klima sistemleri, LCD TV’ler, tamamı ithal malzemelerle döşenmiş son sistem mutfaklar, jakuzi ve duşakabinler, elektrikli küçük ev aletleri, tüm mobilyalar ve bahçe mobilyaları gibi her detay bulunuyor” dedi.



Recai Çakır, sözlerine şöyle devam etti:



“Sianji Residence ile yılın 12 ayı, ömür boyu 5 yıldızın üstünde bir konfor sunuyoruz. Yatırımcılar, A’dan Z’ye her şeyi düşündüğümüz, sadece valizlerini alıp gelebilecekleri, Sianji Well-Being Resort’te sağlıklı yaşam merkezini ve SPA’sını ücretsiz kullanabilecekleri, hayallerinin ötesinde bir konforla evlerinde yaşayabiliyorlar.”

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