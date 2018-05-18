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Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, fotoğrafını çeken muhabirlere “Çekmeyin lütfen, hiç sevmiyorum” diye serzenişte bulunan Ural, annesinin hediyesi 500 bin TL değerindeki Mercedes GLC otomobilin direksiyonuna geçerek hızla uzaklaştı.