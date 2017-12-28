ABD’de trafiğe çıkış izni verilen 2008 model Mercedes marka aracı yasal olmayan yollardan ithal ederek 2009 model ve sıfır olarak beyan edip sanatçı Sibel Can’a sattığı iddiasıyla hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılan Şahin Mehmet Çelik, hakim karşısına çıktı. Sanık Çelik, suçlamaları kabul etmeyerek “Bu konu ile ilgili başka bir mahkemede yargılama devam etmektedir. Yani aracı 2009 model ve 0 olduğunu beyan edip sattığıma dair iddia, bilirkişi raporu ve yapılan yazışmalarla çürütülmüş durumdadır. Bu dava konusu araç gümrükte teslime hazır haldedir” dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Şahin Mehmet Çelik katılırken şikayetçi Sibel Can duruşmaya gelmedi.



SAVCI, 4.5 YIL SONRA DAVA AÇTI



Duruşmada ilk kez ifade veren sanık Şahin Mehmet Çelik, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek “2012 yılında yurtdışından ithal edilen araçlarla ilgili yapılan araştırmada benim şirketimin yaptığı binlerce araç içerisinden 44 araçla ilgili evrak şüphesinden bahisle gümrük müfettişleri imceleme yaptı. Ve şüphe duyulan araç ithalatlarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma savcısı 4.5 yıl sonra dava açtı” dedi.



"ARAÇ GÜMRÜKTE TESLİME HAZIR"



Araçlarına el konulduğu için firma olarak itibarlarının zedelendiğini belirten Çelik, “Bu konu ile ilgili başka bir mahkemede yargılama devam etmektedir. Mahkeme, ancak 11 aracı inceleyebildi. İncelenen 11 araçtan bir tanesi şu an dava konusu olan bu dosyadaki araçtır. Diğer mahkemede iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Yani 2009 model ve 0 olduğunu beyan edip sattığıma dair iddia bilirkişi raporu ve yapılan yazışmalarla çürütülmüş durumdadır. Bu kararı dosyaya sunacağız. Ayrıca el koyma kararları da kaldırıldı. Araçlar teslime hazır hale geldi. Diğer araç sahipleri araçları teslim aldılar. Bu dava konusu araç gümrükte teslime hazır haldedir. Teslim edilip edilmediğini bilmiyorum. Çünkü muhatap araç sahibidir. Ayrıca şirketim bu davalar nedeniyle iflas etmiş durumdadır” dedi.



"MADDİ ZARARIMIZ KARŞILANMAMIŞTIR"



Sibel Can’ın avukatı Bülent Ernas ise “Yeni çıkan KHK ile gümrük elinde olan araçlara eksik olan ÖTV’nin yüzde 25’ini ödeme koşuluyla bu araçlara daha fazla masraf yapmamak adına araç sahiplerine teslimine yönelik işlem yapılmıştır. Tüketici mahkemesinde alınan rapor, savcılık ve gümrükten gelen raporlardan anlaşıldığı üzere bu araç ABD’de 2008 yılında tescil edilmiş, plaka almış, 2 ay kullanılmış sonrasında 0 araç gibi ithal ederek müvekkilime satılmak istenmiştir. Bu belgelerle ilgili herhangi bir sahtelik iddiası ortaya atılmamıştır. Hala ÖTV’nin yüzde 75’i ödenmemiştir. Aracı teslim almadık. Maddi zararımız karşılanmamıştır. Gümrük bize yüklü bir yediemin masrafı çıkardığı için aracı teslim almaya yönelik herhangi bir işlem yapmadık. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın kaçma şüphesi vardır. Tutuklanmasını talep ederiz” dedi.



Mahkeme heyeti, tutuklanma talebini reddederek duruşmayı erteledi.

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