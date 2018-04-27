Şarkıcı Sibel Can’ın "sıfır" diye ikinci el araba sattığı iddiasıyla Otomotiv şirketine açtığı “ayıplı mal” davasının kararının yargıtayda onanmasının ardından yargılanmanın yenilenmesi için tekrar mahkemeye başvuran otomotiv şirketinin talebini Tüketici Mahkemesi reddine karar verdi.
İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde geçen hafta çıkan gerekçeli karara göre Sibel Can, 9 yıl önce otomotiv şirketinden model sıfır kilometre aldığı lüks cip iddiaya göre aracın ikinci el ve 2008 model çıkması üzerine Sibel Can, “ayıplı mal” satıldığı gerekçesiyle arabayı satan otomotiv şirketine dava açmıştı.
MAHKEMENİN KARARINA DURDURULSUN TALEBİ
Davayı kabul eden mahkeme ise, aracın iadesi ile 313 bin 738 liranın faiziyle Sibel Can’a ödenmesine karar vermişti. Mahkemenin kararını ise Yargıtay onaylamıştı. Ancak İstanbul 3. İflas Masası, 13 Kasım 2017’de yargılamanın iadesiyle dava açılması için yetki verince yargılama yeniden yapıldı. Yeniden yargılamada aracın yurt dışında tescil edilmiş olması nedeniyle ikinci el olduğu iddiasının gerçek olmadığını iddia eden Otomotiv şirketi, ABD’de tescil işlemlerinin Türkiye’den farklı olduğunu belirterek mahkemenin aleyhteki kararının durdurulmasını istedi.
Sibel Can’ın avukatı ise, “Gümrük tarafından el konulan araç, ABD’nin Carolina eyaletinde tescil edilmiştir ve plaka alınarak trafiğe çıkmıştır. Araç kaçak yollardan Türkiye’ye getirilip sıfır kilometre araç adı altında ikinci el olarak müvekkilime satılmıştır. Yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine karar verilmesini istiyorum” dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, olayla ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde halen yargılamanın sürdüğünü hatırlatarak, Ağır Ceza Mahkemesi’nce araca el koyma kararının kaldırılmış olsa da halen ceza yargılamasının devam ettiğini kararında açıklayan mahkeme, müflis otomotiv şirketinin yargılamanın yenilenmesi yönündeki talebinin reddine karar verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.