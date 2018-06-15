Sibel Can, dün çıkan albümü ‘Yeni Aşkım’ın ilk klibini ‘Kuyu’ya çekti. Ünlü şarkıcı, Bahadır Tatlıöz yönetmenliğinde Silivri’de kamera karşısına geçti.

HT Magazin'in haberine göre, bir yol hikâyesinin anlatıldığı kliple ilgili ünlü sanatçı, “Yaz aylarına çok yakışacak olan ‘Kuyu’ şarkımıza muhteşem bir klip çektik. Tam bir yol klibi oldu. Kuyu kazanlara bizim hayatımızda geçit yok” dedi.