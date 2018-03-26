HT Magazin'de yer alan habere göre, bir otelde hayranlarıyla buluşan şarkıcı programına, “Çok eğleneceğiz” diyerek başladı. Derin göğüs dekolteli püsküllü siyah bir elbise tercih eden Can, şarkılarıyla kulağa, şıklığı ve danslarıyla ise göze hitap etti.

Bu Konu İle İlgili Haberler