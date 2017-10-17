Sibel Can yeni albümü için Yalın'a aşk şarkısı sipariş etti

HT Magazin'in haberine göre, Ünlü popçu, “Ben kimsenin mazisi değilim” sözleriyle dikkat çeken şarkıyı yazıp Can’a hediye etti
KIRMIZI ELBİSESİYLE GÖZ DOLDURDU
Yalın'dan Sibel’e sipariş şarkı! Sibel Can önceki akşam Harbiye sahnesindeydi. Ateş kırmızısı elbisesi ve şarkılarıyla hayranlarını coşturan sanatçının ertelediği yeni albüm çalışmasına hız verdiği ve Yalın’dan aşk şarkısı sipariş ettiği ortaya çıktı. Uzun zamandır kalbi boş olan sanatçıyla buluşan ünlü popçu, Can’ı dinledikten sonra özel bir şarkı yazıp kendisine hediye etti. Ünlü şarkıcının, Yalın’ın parçasının da yer alacağı albümünü yılbaşında çıkarmayı planladığı öğrenildi.
Sibel Can, seyirciler arasında yer alan oğlu Engincan’a, “Ay oğlum gelmiş. Engincan, lütfen foto çek ve paylaş. Melisa olsa canlı yayın yapardı” diye takıldı. Şarkıcı daha sonra oğluna özel poz verdi.
İŞTE O ŞARKI
Hiç bitmeyen bir sevda yapsınlar
Seni beni içine atsınlar
Adımız bir sanımız bir
Güleriz bir ağlarız bir
Gel kaderim gel
Gel en güzel günahım
Sana sakladım hep senelerimi
Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim
Ben kimsenin son aşkı, son sözü değilim
İstemem dünyayı yakma uğruma
Bahçeden bir çiçek yolla, düşerim yollarına
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