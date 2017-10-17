Sibel Can yeni albümü için Yalın'a aşk şarkısı sipariş etti

HT Magazin'in haberine göre, Ünlü popçu, “Ben kimsenin mazisi değilim” sözleriyle dikkat çeken şarkıyı yazıp Can’a hediye etti

KIRMIZI ELBİSESİYLE GÖZ DOLDURDU

Yalın'dan Sibel’e sipariş şarkı! Sibel Can önceki akşam Harbiye sahnesindeydi. Ateş kırmızısı elbisesi ve şarkılarıyla hayranlarını coşturan sanatçının ertelediği yeni albüm çalışmasına hız verdiği ve Yalın’dan aşk şarkısı sipariş ettiği ortaya çıktı. Uzun zamandır kalbi boş olan sanatçıyla buluşan ünlü popçu, Can’ı dinledikten sonra özel bir şarkı yazıp kendisine hediye etti. Ünlü şarkıcının, Yalın’ın parçasının da yer alacağı albümünü yılbaşında çıkarmayı planladığı öğrenildi.

Sibel Can, seyirciler arasında yer alan oğlu Engincan’a, “Ay oğlum gelmiş. Engincan, lütfen foto çek ve paylaş. Melisa olsa canlı yayın yapardı” diye takıldı. Şarkıcı daha sonra oğluna özel poz verdi.

İŞTE O ŞARKI

Hiç bitmeyen bir sevda yapsınlar

Seni beni içine atsınlar

Adımız bir sanımız bir

Güleriz bir ağlarız bir

Gel kaderim gel

Gel en güzel günahım

Sana sakladım hep senelerimi

Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim

Ben kimsenin son aşkı, son sözü değilim

İstemem dünyayı yakma uğruma

Bahçeden bir çiçek yolla, düşerim yollarına