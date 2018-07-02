HT Magazin'de yer alan habere göre, derin göğüs dekolteli elbisesiyle göz dolduran sanatçı, yeni şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.



34 konserlik bir anlaşma yaptığını açıklayan Can, “Yeni Aşkım uğurlu geldi. Yaz aylarında adeta bir maratonda gibi dinlenmeden çalışacağım” dedi.

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