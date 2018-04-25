41 yaşındaki Sibel Daner, doğumdan sonra aldığı kiloları veremedi. 120 kiloya çıkan 180 cm boyundaki 1 çocuk annesi genç kadın bir gün doktorunun "Göbeğinizi yukarı kaldırır mısınız?" demesi üzerine zayıflaması gerektiğine karar verdi. 3 ay boyunca obezite ameliyatı hakkında karar vermeye çalışan Daner, 3 ayın sonunda kararını verdi ve ertesi gün doktora giderek ameliyat randevusu aldı.

DOKTORUN CÜMLESİ KİLO VERMESİ GEREKTİĞİNE İKNA ETTİ

DHA'nın haberine göre; çocuklar için animasyon tasarlayan ve kendilerine ait YouTube kanalı için çalışan Sibel Daner yaklaşık 2 yıl önce ameliyat oldu. Ameliyatın ardından dikişlerini aldırmak için gittiğinde doktorunun "Göbeğinizi yukarı kaldırır mısınız? Dikişlerinizi göremiyorum" demesi üzerine kilo vermesi gerektiğine karar verdi. "8 yaşında bir kızım var ve enerjisine yetişemiyordum" diyen Daner, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "1 yıl öncesine kadar kendimi hiçbir zaman kilolu görmemiştim. Aynaya baktığımda 'Bu şekilde iyiyim, çok da kilolu değilim' diyordum. Ama ufak bir operasyon geçirmem gerekmişti. Sezaryen yerimde bir kitle vardı ve onun alınması gerekiyordu. Operasyondan sonra dikişlerim alınırken bana 'Biraz göbeğinizi yukarı çekebilir misiniz? Dikişleri göremiyorum' dedi. O cümle benim için bir dönüm noktasıydı çünkü hem utanmıştım, hem de kendime kızmıştım. Doktorum metabolizma cerrahı olduğu için böyle bir ameliyatı düşünebileceğimi söyledi."

"8 YILIM DİYET VE SPORLA GEÇTİ"

Ameliyat kararını 3 ay düşündüğünü söyleyen Daner, "8 yılım diyet ve sporla geçti ama başarıya bir türlü ulaşamadım. Sağlığım da bir yandan bozulmaya başlamıştı. Tansiyon problemim çıkmıştı. Ardından ameliyata karar verdim" dedi.

120 kilo ile ameliyat olmaya karar veren Daner, ameliyattan 11 ay sonra 69 kiloya indiğini belirtti ve ameliyat öncesi yaşadığı bir anısını şöyle anlattı: "Ben genellikle fotoğraf çekilirken eşimin arkasına saklanırdım. 'Çirkin bir kadın değilim en azından yüzüm gözüksün' diye düşünürdüm. Sonra yeğenimin düğünü oldu. Düğün için hazırlandım, elbiseler diktirildi. Kendimi sonra düğün videolarında gördüğümde 'Bunları asla paylaşamam' dedim. Şunu anladım ki, 'Sibel bu şekilde devam etmeyecek. Sen kötü gözüküyorsun' diye düşündüm.

"GERÇEKTEN İHTİYACI OLANLARA YAPTIRILMALI"

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Çipe ise obezite ameliyatından sonra tüm hastaların mutlaka kilo verdiğini ancak her 10 hastadan 1'inin tekrardan kilo aldığını söyleyerek ameliyatın ardından sağlıklı yaşama geçilmesinin çok önemli olduğunu belirtti ve şunları açıkladı: "Bu ameliyatlar mutlaka sağlık için yapılan ameliyatlar olmalı. Özellikle genç yaşta herhangi bir ek hastalığı varsa vücut kitle endeksi 35'in üzerinde, herhangi bir ek hastalığı yoksa 40'ın üzerinde olan kişilere yapılmalı. Bunlar dünyaca kabul edilmiş kriterler. Eğer bu kriterlerin üstünde obez kişiler varsa bunlar maalesef normal kilolu kişilere göre hayatları yaklaşık 15 yıl daha kısa oluyor. Bahsettiğimiz ek hastalıklar hipertansiyon, diyabet, karaciğerde yağlanma, kalp damar hastalıkları. Kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanseri ve her iki cinste de kolorekteral kanserler maalesef obez kişilerde diğerlerine göre çok daha fazla görülüyor. Bunlar da yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle obezite cerrahisi sağlık için yapılan bir cerrahi olmalı. Kesinlikle estetik görünüm ve estetik amaçlı zayıflama için yapılmamalı."

"HER 10 HASTADAN 1'İ YENİDEN KİLO ALIYOR"

Hastaların yaşam ve yeme alışkanlıklarının değiştirilemediği durumlarda hastaların tekrardan kilo aldığını belirten Doç. Dr. Çipe, "Yaklaşık 10 hastanın 1'inde kilo alma maalesef tekrardan yaşanıyor. Ameliyattan sonra kilo veremeyen hastamız yok ama belli bir süre sonra beslenme ve yaşam tarzı değişikliğini kişiler eğer hayatında kalıcı olarak uygulayamazsa tekrar kilo alma riski ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu durumda revizyon ameliyatı dediğimiz ikincil ameliyatlar gündeme gelebilir ama bunu da belirlemeden önce hangi hastaya ne şekilde yapılacağını yine multidisipliner bir yaklaşımla, endokrinoloji, diyetisyen ve gastroenteroloji doktorlarımız ile birlikte biz bu hastalarımızı tekrar değerlendiriyoruz. Gerçekten gerekli olan kişilere revizyon ameliyatı dediğimiz ikincil ameliyatlar planlanabilir."

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