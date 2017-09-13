Sibel Kekilli kimdir? Sibel Kekilli kaç yaşında? Sibel Kekilli filmleri

Sibel Kekilli, kısa bir süre önce Instagram hesabına gelen ve halen devam eden taciz mesajlarına isyan ederek profilini Türkiye'ye kapattı. Peki Sibel Kekilli kimdir? sibel Kekilli kaç yaşında?

SİBEL KEKİLLİ KİMDİR?

Sibel Kekilli, 16 Haziran 1980 tarihinde Almanya'nın Heilbronn şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşında iken temel öğrenimini yüksek bir ortalamayla tamamladı ve yerel bir hükümet ofisinde çıraklık eğitimi aldı. Ardından bir atık tesisinde 2 yıl boyunca çalışan Sibel Kekilli, 2002'de satış ve promosyon elemanlığı, temizlikçilik, gece kulübü müdürlüğü ve pornografik oyunculuk gibi çeşitli işler yaptı.

Bir oyuncu seçim direktörü tarafından 2002 yılında bir alışveriş merkezine keşfedilen Kekilli, 350 aday arasından seçildi ve Duvara Karşı filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2004'te gösterime giren Duvara Karşı filmi büyük başarı yakalayarak pek çok ödüle layık görüldü.

Dünyaca ünlü Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin 3. sezonuna katıldı. Dizide Shae adlı karakteri canlandıran Sibel Kekilli, oyunculuğuyla oldukça olumlu yorumlar aldı.

Günümüzde Sibel Kekilli, kadın hakları kuruluşu Terre des Femmes bünyesinde, Müslüman ailelerde kadına karşı şiddetin durdurulması için çalışmalar yapmaktadır.

Filmleri

What a Man (2011)

Ayrılık (2010)

Pihalla (2009)

Eve Dönüş (2006)

Son Tren (Der letzte Zug) (2006)

Fay Grim (2006)

Winterreise (2006)

Kebab Connection (2005)

Duvara Karşı (Gegen die Wand) (2004)

Dizileri

Game of Thrones (2011–2014) (Shae karakteri)

Tatort (2010–2011)

Mordkommission Istanbul (2010)

Der Kommissar und das Meer (2010)

Gier (2010)

Nachtschicht (2009)

Pornografik Filmleri

Lollipops 16 (2002)

Tierisches Teenie-Reiten (2002)

Diva-Diva (2002)

Euro Mädchen – Amateure intim 11 (2002)

Süsse Teeny-Träume (2002)

Sextrip – Heißes Pflaster Amsterdam (2002)

Casa Rosso (2002)

Die megageile Küken-Farm (2002)

Die verfickte Praxis (2002)

Teeny Exzesse 68 – Kesse Bienen (2002)

Hotel Fickmichgut (2002)

Auf frischer Tat ertappt! (2002)

Ein Sommertagstraum (2002)

2002 wilde Sex-Nächte (2002)

Junge Debütantinnen 19: Deutsche Debütantinnen – Hart & herzlich (2001)

Ödülleri

2004 Lola Ödülleri - Duvara Karşı, En İyi Kadın Oyuncu

2004 Bambi Ödülleri - Duvara Karşı

2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali - Eve Dönüş, En İyi Kadın Oyuncu

2010 Lola Prize - Ayrılık, En İyi Kadın Oyuncu

2010 Tribeca Film Festivali - Ayrılık, En İyi Kadın Oyuncu

2017 − Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı

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