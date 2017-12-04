Siber korsanlar kripto para peşinde

Siber korsanlar, bilgisayarlarına sızdığı kullanıcıların haberi olmadan sistemlerini kripto para madenciliğinde kullanıyor.

Dijital güvenlik şirketi Malwarebytes, geçtiğimiz ay kripto para madenciliği yapmak isteyen siber korsanların 250 milyon saldırısını önlediğini açıkladı. Symantec ise bu amaçla yapılan saldırıların 10 kat arttığına dikkat çekti.

Siber hırsızlar, kurbanlarının bilgisayarlarına sızmak ve Bitcoin madenciliği yapmak için özel yazılımların yanı sıra hack’lenmiş web sitelerini ve e-posta adreslerini kullanıyor.

Çevrimiçi güvenlik şirketi Symantec araştırmacılarından Candid Wuest, Bitcoin’in değeriyle madencilik amaçlı siber saldırılar arasında doğru orantı olduğuna işaret ediyor.

Yılın başında 1.000 dolardan işlem gören Bitcoin, 29 Kasım sabahı değerini 10.000 dolara yükseltti. Fakat bunun ardından sert bir düşüş yaşadı.

Symantec, Bitcoin’in değerinin yükselmesinin siber saldırıları artırdığını fakat siber korsanların diğer kripto paraların madenciliğini de yapmaya yöneldiklerini belirtti.

Monero ve Ether gibi kripto paraların madenciliği, Bitcoin’inki kadar yüksek işlem gücü gerektirmiyor ve bu nedenle dizüstü, masaüstü bilgisayarlarla ve hatta akıllı telefonlarla bile yapılabiliyor.

Wuest, Bitcoin ile birlikte alternatif kripto paraların da değerinin yükseldiğini ve bu durumun siber korsanların iştahını kabarttığını söylüyor.

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