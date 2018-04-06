Delta Hava Yolları, siber korsanların sistemlerine sızdığını ve birkaç yüz bin yolcusunun ödeme bilgilerini ele geçirmiş olabileceklerini duyurdu.

Siber korsanlar, geçtiğimiz gün hava yolları şirketi tarafından kullanılan üçüncü taraf mesajlaşma uygulamasını kullanarak sistemlere sızmayı başardılar. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “birkaç yüz bin” müşterinin isim, adres ve kredi kartı bilsinin korsanların eline geçmiş olabileceği belirtildi.

Delta, 28 Mart tarihinde kullandığı kurumsal sohbet uygulamasında zararlı bir yazılıma rastlandığı konusunda servis sağlayıcısı [24]7.ai isimli şirket tarafından uyarıldı. Söz konusu zararlı yazılımın, 26 Eylül - 17 Ekim 2017 tarihleri arasında sisteme sızarak veri çaldığı, ardından ekim ayı içerisinde giderildiği açıklandı.

Delta Hava Yolları, yolcu verilerinin siber korsanların eline geçip geçmediği konusunda net bir açıklama yapamadıklarını duyurdu. Şirket, söz konusu saldırı sonrasında kredi kartları siber korsanlar tarafından kullanılan müşterilerin bu durumdan sorumlu tutulmayacaklarının sözünü verdi.

Hava yolları şirketi, saldırıdan etkilenen müşterilere ücretsiz kredi kartı takip sistemi sağlıyor. Şirketin delta.com/response sayfasından konuyla ilgili detaylı bilgi alınabiliyor.

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