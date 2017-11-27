Siber pazartesi nedir? Cyber Monday adı nereden geliyor? Hangi mağazalarda indirim var?

Amerika Birleşik Devletleri’nin alışveriş gelenekleri bu yıl tüm dünyaya sıçradı. Yüzde 80’i aşan indirimlere ev sahipliği yapan Kara Cuma’da mağazalar müşteri akınına uğrarken, Siber Pazartesi ise benzer indirimleri e-ticaret sitelerine getiriyor.

Her yıl kasım ayının dördünce perşembe günü Şükran Günü’nü kutlayan Amerikalılar, ardından Kara Cuma ve Siber Pazartesi olmak üzere birbirini takip eden büyük indirimlerle alışveriş yapıyorlar.

Kara Cuma, milyonlarca insanın indirimli satış yapan mağazalara akın etmesini sağlarken, Siber Pazartesi ise benzer indirimlerin e-ticaret sitelerinde uygulandığı bir gelenek.

Bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran Kara Cuma çılgınlığı, anavatanında 115 milyon Amerikalının indirimli ürün satın almasıyla tamamlandı. ABD Ulusal Perakendeciler Birliği’ne göre, bu tarihte e-ticaret sitelerinin ziyaretçileri de yüzde 65 arttı.

En çok satın alınan ürünler ise akıllı telefon, televizyon ve oyun konsolu olarak sıralanırken, Kara Cuma satışlarının bu yıl yüzde 16 artışla 5 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE KARA CUMA

Türkiye’de Kara Cuma indirimleri, başta teknoloji olmak üzere moda, giyim, aksesuar, ev ve bahçe gibi ürün gruplarında uygulandı. Hem mağazalar hem de e-ticaret platformlarının uyguladığı indirimler tüketicilerden yoğun ilgi gördü. Birçok alışveriş sitesi ve mobil uygulama yoğunluk nedeniyle kilitlendi.

Kara Cuma sosyal medyanın da gündemindeydi. Yerli internet kullanıcıları, büyük indirimlerin yanı sıra, Kara Cuma’dan önce fiyatlarını yüzde 20 artıran ve sonra bu fiyat üzerinden yüzde 20 indirim yapan mağazaları eleştirdi. Yerli Kara Cuma’da yüzde 80 indirimle satılan ürünler aksesuar kategorisiyle sınırlı kaldı. Tüketicilerin en çok talep ettiği akıllı telefon kategorisindeki indirimler ise yüzde 7 ile 9 seviyesinde kaldı.

SİBER PAZARTESİ BAŞLADI

Her yıl Kara Cuma’nın ardından gelen Siber Pazartesi, e-ticaret sitelerinin büyük indirimler uygulamasıyla tüketicileri çevrimiçi alışverişe teşvik ediyor.

Bu yıl satışlarının yüzde 16,5 artışla 6,6 milyar dolara ulaşması ve kendi rekorunu kırması beklenen Siber Pazartesi, Türkiye’deki teknoloji mağazaları tarafından da benimsendi.

Türkiye’de Kara Cuma ile birleştirilen Siber Pazartesi indirimleri Teknosa ve D&R gibi mağazalar tarafından uygulanmaya devam ederken, diğer mağazaları da takip etmekte fayda var zira 28 Kasım’a kadar sürecek indirimlere daha fazla e-ticaret sitesi adapte olabilir.

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