Kapsamlı, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümleri üzerine faaliyetlerini sürdüren Fortinet® (NASDAQ: FTNT), yeni nesil tehdit istihbaratı ve tespitine yönelik FortiGuard AI çözümünü duyurdu. FortiGuard AI, Fortinet'in tehdit istihbarat hizmetleri platformunu temel alıyor ve müşterilerinin Security Fabric çözümlerini sürekli güncelleyerek, hızla büyüyen tehdit ortamında en son tehlikelere karşı koruma sağlıyor.
FortiGuard AI, öğrenen makineler kullanan ve sürekli eğitimle kendi kendine evrilebilen bir tehdit saptama sistemi. Otonom bir şekilde, makine hızında ve yüksek isabetle tehditleri toplayıp analiz edebiliyor ve sınıflandırıyor.
Siber suçlular, siber savunma sistemlerini kırmak için otomatik tehdit avantajından her geçen gün daha da fazla yararlanıyorlar. Öyle ki, siber saldırılarda yapay zeka ve otomasyon trendinin 2018 ve sonrasında artması bekleniyor. Bu da, durmaksızın artan bir hız ve ölçek karşısında iyi işleyecek güvenlik çözümleri alanında bir silahlanma yarışı anlamına geliyor.
Sürekli gelişen ve beş yıldan bu yana denetimli öğrenme teknikleriyle eğitilen FortiGuard AI, bir haftada milyonlarca tehdit örneğini analiz edebiliyor. Bu örnekler, her birinin içindeki tekil zararlı ve temiz özellikleri tespit eden beş milyarı aşkın düğüm tarafından işleniyor. İleri düzey algoritmalar kullanan FortiGuard AI, yeni bir örneğin tehdit oluşturup oluşturmadığını saptayabiliyor ve Fortinet Security Fabric'in tamamında savunma imzalarını güncelleyen bir tehdit istihbaratı oluşturuyor.
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