Sibir Novosibirsk - FK Tambov rakamlar

Sibir Novosibirsk ve FK Tambov, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. Sibir Novosibirsk 53 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken FK Tambov 64 puanda ve 4. sırada. Sibir Novosibirsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. FK Tambov son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 432 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sibir Novosibirsk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, FK Tambov sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sibir Novosibirsk önceki hafta Neftekhimik mücadelesinde 2-1 kazandı.

FK Tambov ise Fakel maçında 4-0 kazandı.

Sibir Novosibirsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Sibir Novosibirsk, kendi sahasında 25 gol attı, 13 gol yedi.

FK Tambov, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. FK Tambov, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.