Tunus medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ülkesinin, Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını reddettiğini iletmek amacıyla Büyükelçi Rubinstein'i Cumhurbaşkanlığına çağırdı.

SİBSİ'DEN FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI'NA "KUDÜS" MEKTUBU

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sibsi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Kudüs konusunda bir mektup yolladı. Sibsi, yolladığı mektupta Abbas'ı, başka ülkelerin de ABD'nin kararına benzer kararlarla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının önüne geçmeye çağırdı.

AA'nın haberine göre, Tunus Cumhurbaşkanı bunun için "Arapların, Müslümanların ve barışı seven güçlerin acilen harekete geçmesi" gerektiğini vurguladı.

ABD, Başkan Trump'ın, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.