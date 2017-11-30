Sıcak çikolata kilo yapar mı? Sıcak çikolata nasıl tüketilmeli?

Sıcak çikolata, soğuk kış günlerinin en sevilen içecekleri arasında yer alıyor. Tarihte savaşçıların ve kralların yiyeceği olarak bilinen çikolatanın sıcak sütle hazırlanmış bu formu, serotonin üretimini artırarak kişiyi mutlu ediyor. Ancak bu lezzetli içeceği kilo almadan tüketmek için de bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.
Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Sena Nazlı, sıcak çikolatanın besin değeri ve faydaları hakkında bilgi verdi.
1 SU BARDAĞI SICAK ÇİKOLATA 300 KALORİ
Sıcak çikolata; süt, kakao, şeker ve bitter-sütlü çikolatanın bir karışımıdır. Kalorisine bakıldığında yaklaşık olarak 1 su bardağı sıcak çikolata (200ml) 300 kaloridir. Sıcak çikolatanın tüketim miktarının saptanmasında içeriğindeki kakao ve şeker oranı önemlidir.
YAVAŞ YAVAŞ İÇİN
'Farkında olarak yemek' tokluğu hissetmek için yapılacak en önemli adımdır. İçeceği, yavaş yavaş tüketmek gerekir; hatta mümkünse televizyon ve bilgisayar gibi dış uyaranlar olmadan sıcak çikolata içilmelidir. Sadece içeceğe odaklanmak ve gerçekten tadına vararak içmek hem doyum hem de kontrollü tüketime olanak sağlayacaktır.
ÇİKOLATA İLE ARANIZ ÇOK İYİYSE SPOR YAPARAK ALDIĞINIZ KALORİLERİ YAKIN
Duygusal açlık yaşayan kişilerde yalancı uyarana karşı yemek yeme davranışı özellikle kışın daha fazla görülür. Kış mevsiminde havalar erken kararır, bahar ve yaz aylarındaki güneşin yerini yağmurlar alır. Gün ışığından daha az yararlanmak, vücuttaki mutluluk hormonu olan serotonin seviyesinde azalmaya neden olur. Bu sebeple kişiler, serotonin salgılatacak gıdalara yönelirler. Eğer, kararında tüketmeyi başaramıyorsak; hayatınıza sporu dahil etmek de mutlu olmak için atılacak önemli adımlardan biridir. Spor endorfin salgılatarak, ruh halinde iyileşmeye katkı sağlayıp, yüksek kalorili sıcak içecek tüketimine karşı daha iradeli hale getirecektir.
SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN
Sağlıklı bir vücut için su olmazsa olmazdır. Yeterli miktarda su tüketiminin vücudu toksik maddelerden arındırma, besinlerin sindirilmesinde görev alma, zinde ve dinç kalma gibi vücuda çok sayıda faydası bulunur. Ancak az tüketilmesi durumunda yalancı açlık denilen açlığı tetikleyip karbonhidrat ve yağdan zengin besinlerin tüketimini artırdığı görülür. Bu nedenle su tüketimine dikkat edilmeli ve kişi kendisine her gün ne kadar su içeceği konusunda hedefler koymalıdır.
SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNİ ARTIRIN
Sıcak çikolata tüketimini belli bir oranda tutmak elinizde. Bunun için günlük su tüketiminin yanı sıra canınız daha fazla sıcak çikolata içmek istediğinde bir su bardağı kefir, süt, ayran ya da yoğurt ile bu istek kontrol altına alınabilir. Süt ürünlerinde bulunan proteinlerin tokluk hormonu salınımını artırıp, açlık hormonu salınımını baskıladığı bilinmelidir.
SICAK ÇİKOLATAYI EVDE HAZIRLAYIN
Eklenti şeker içerikleri fazla olan hazır sıcak çikolataları tercih etmektense, hurma ile tatlı tadını yakalayıp kendi sıcak çikolatanızı hazırlayabilirsiniz. İşte sıcak çikolata tarifimiz;
Malzemeler:
200 ml normal süt
1 adet kuru hurma (çekirdeği çıkarılmış; suda bekletilmiş)
1 silme yemek kaşığı çiğ kakao
1 çay kaşığı ucu ile toz zencefil
Yapılışı:
Çekirdeği çıkartılmış hurmaları, 5-10 dakika arasında kaynamış suda yumuşamaları için bekletin. Ardından tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Blenderdan geçirilmiş malzemeleri ocakta kaynatın ve servis edin.
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