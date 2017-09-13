Hava sıcaklığı önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 19 Eylül'den itibaren yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgarların Balkanlar üzerinden taşıyacağı soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yaz değerlerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak yerini sonbahar havasına bırakması bekleniyor.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta ortasında batı bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olacağını belirtti.

— Orhan Şen (@TemizHava) September 13, 2017

— Orhan Şen (@TemizHava) September 13, 2017

— Orhan Şen (@TemizHava) September 13, 2017

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