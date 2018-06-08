Adana’da sıcaklardan bunalan iki kişi kullandıkları motosikletin yanına küvet monte edip içine su doldurup yolculuk etti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, isimleri öğrenilemeyen iki arkadaş kullandıkları motosikletin yanına küvet monte etti. Monte ettikleri küvete suyu doldurduktan sonra bir kişi motosikleti kullanırken diğer kişi de su dolu küvet içerisinde yolculuk etti. Durumu gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

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