Şiddet mağdurlarına maddi yardımın ayrıntıları belli oldu

Mağdur Hakları Tasarısı’nda öngörülen ağır şiddet mağdurlarına maddi yardımın ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre, kasten öldürme suçu sonucu ölenin bakmakla yükümlü olduğu kişilere, kasten ağır yaralananlara, cinsel saldırı suçu mağdurları ile işkence suçu nedeniyle yaralananlara maddi yardım yapılacak. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre maddi yardımda bulunulacak kişilerin bu suçlardan birinin mağduru olması, mağduriyetin yargılama konusuna dönüşmesi, mağdurun ihtiyaç sahibi olması gibi koşullar aranacak.

SAVCI İNCELEYECEK: Cumhuriyet savcısı, maddi delilleri inceleyerek, mağduriyete ilişkin karar verecek. Mağdurun ihtiyaç sahibi olup olmadığını ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı belirleyecek. Yardım tutarı; Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet ve Maliye bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik ve tarifeye göre tespit edilecek. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca yapılacak.

ADLİYEDE MÜDÜRLÜK: Mağdurlara yönelik hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde verilebilmesi için adliyelerde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kurulacak. Bu müdürlüklerde bilgilendirme ve yönlendirme sistemi oluşturulacak. Çocuk ve aile mahkemelerinde sunulan hizmetler, adli süreci ve kırılgan grupları kapsayacak şekilde genişletilecek. Hizmet sunumuna ilişkin standartlar geliştirilecek. Vaka yönetimi uygulanacak. Adli görüşme odaları kurulacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Çocuk İzlem Merkezi ve kolluk, barolar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışacak. Adli yardım hizmetleri geliştirilecek.

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